南韓《朝鮮日報》17日報導說，據16日消息稱，南韓軍方當局決定不公開即將從美國引進的高空無人偵察機「全球鷹」（Global Hawk）相關內容。言下之意，不僅引進全球鷹的相關活動，連移交日期也不會公開。對於這一方針，軍方內外有言論稱：「繼引進F-35A後，引進偵察機也要看北韓的臉色。」

據悉，全球鷹1號飛機原定於17日移交南韓，但由於天氣等原因推遲。軍方有關人士稱：「軍方已經決定不會先行出面告知全球鷹抵達南韓」，「這是出於監視、偵察資產隱秘性的考慮。」

但軍方內外有批判聲稱，南韓軍方決定對全球鷹相關內容一律不予公開，是源自於對北韓的低姿態。全球鷹可以在距離地面20公里的高空，利用雷達和紅外線探測裝備等，識別地面30公分大小的物體，作戰半徑為3千公里，可24小時監視朝鮮半島全境。這就意味著對朝監視網變得更加嚴密，北韓可能因此表現出敏感的反應。

全球鷹係盧武鉉政府時期推進的引進計劃，在朴槿惠政府時期確定引進。截止到明年年初，南韓政府將投入8800億韓元（約新台幣226億元）預算購入4架全球鷹。軍方對匿蹤戰鬥機F-35A的相關事項閉口不談，戰力部署也以非公開的形式進行，但今年3月的首個交接儀式發布了報導資料。空軍計劃於17日上午在清州基地以非公開的形式舉行F-35A戰力部署活動。

(中時 )