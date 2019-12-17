陸美上周終於宣布，達成首階段的貿易協議，美方說法表示，北京當局承諾未來2年將對美國農產品採購額提高至400億至500億美元(約1.2兆至1.5兆元新台幣)，若是屬實，規模將達到貿易戰開打以前兩倍之多。對此，路透市場分析師 Karen Braun指出，市場參與者高度懷疑態度。

據路透報導，Karen Braun，如此異常的增加速度非常讓人懷疑，對於抱有希望的市場觀察者來說更不幸的是，北京當局一直不願確認其計畫採購的美國農產品確定的數量。此外，北京當局不斷強調，希望透過市場情況來採購美國農產品，這也是全球農產品市場普遍操作方式，北京也不想採購過度的進口商品來傷害國內市場。

大陸官員上周五在記者會上確實提到，實施協議後大陸自美國進口農產品會持續擴大，但要如何達到美方所聲稱的額度，就成了最大考驗。

根據大陸農業副部長在記者會上提到，大陸2018年所有進口農產品總計達1,371億美元，其中有162.3億美元來自美國。2017年，美國農產品外銷金額1,380億美元，出口大陸的金額為195億美元，不過也有數據指出，美國2017年總計外銷額1,580億美元，出口至大陸為240億美元，之所以有出入是林業、漁業等相關商品未列入農產品的關係。

2015～2017年間，大陸每年從美輸入農產品達242億美元，美國統計數據則是顯示，2012年出口至大陸農產品金額達260億美元，創下最高紀錄。

就美國對陸出口農產品來說，大豆仍是價值最高的商品，就過去10年來說，對陸農產品出口總額有6成收入來自大豆。然而，非洲豬瘟肆虐影響，大陸大豆需求大幅降低，加上巴西也成為貿易戰爆發後，大陸的大豆主要供應國。

但若想要達到400~500億美元美國農產品的採購量，美國玉米、小麥以及大豆在2011年年度出口總額達到424億美元，若將這3種農產品分別年度最高採購額總計是497億美元。

然而，同類商品出口量達到最高之際，出口額並不是最高，這樣也才符合國際市場實際運作原理，若陸方想要拉高其他美國農產品進口來達標，包括乙醇或是農業設備，恐怕有很大難度。

(中時電子報)