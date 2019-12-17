市府表揚優良職業汽車駕駛人，獎勵全市122名優良駕駛，並同時加發「優」字榮譽標誌貼紙，供優良駕駛受獎人張貼於其駕駛車輛上。（甘嘉雯攝）

為讓社會各界了解職業駕駛之努力與辛勞，交通局舉行優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，市府頒發獎盃、獎狀及獎金，以獎勵職業駕駛致力投入運輸服務辛勞，同時加發「優」字榮譽標誌貼紙，供優良駕駛受獎人張貼於其駕駛車輛上，以彰顯身為優良駕駛人之榮譽。

市府交通局表揚122名優良駕駛，其中開計程車已38年資歷的68歲陳台程表示，很開心可以得到優良駕駛的肯定，他說，「曾有孕婦直接在他車上把小孩生出來」的特殊經歷，「我已經盡速開車，但小孩還是迫不及待的來到世上」。

55歲吳偉仁在桃園客運服務25年，目前駕駛的是「5101大溪至鶯歌」路線，他說，很多人習慣坐他開的車，有時候休假，隔天上班還會被乘客虧「休假都沒有講，想說拿菜給你結果你不在」，充滿濃濃的人情味。

副祕長邱俊銘表示，優良職業駕駛選拔由8個職業駕駛工會推薦，必需符合3年內沒有無任何肇事及交通違規紀錄，5年內未受有期徒刑以上刑罰的宣告及不良素行等，才可獲得表揚，包括計程車駕駛84人、公車駕駛12人、遊覽車駕駛2人、貨運駕駛18人及貨櫃貨運駕駛6人，共計122人。

(中時 )