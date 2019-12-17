南投縣長林明溱（右），視察凍頂工作站「農產加值打樣中心」。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

農委會茶業改良場「茶及飲料作物農產加值打樣中心」，17日在凍頂工作站揭牌，將提供農友完備的試製打樣場域，及諮詢輔導服務，營造公私協力的夥伴關係，促進農產品多元加工利用，而且，1年內不收取任何費用。

農委會副主委陳添壽、南投縣長林明溱等人共同揭牌後，由凍頂工作站長林儒宏解說打樣中心各項專業機械及服務措施，也吸引許多農會總幹事及青農參觀，準備把握機會善用打樣中心服務，開發茶等飲料作物新產品。

林明溱除肯定茶改場協助農友，完備加工打樣的多元效能，並表示許多年輕人投入農產加工創業亟需資金，南投縣政府推出「南投縣青年創業貸款及中小企業融資一般貸款」專案，徵選台灣銀行、台灣中小企業銀行辦理承貸業務，貸款最高100萬元且享有利息補貼，中小企業貸款最高200萬元，貸款期間均為5年，有需求且符合資格者可洽詢縣府財政處。

陳添壽指出，茶葉是台灣最具代表性的農特產品之一，南投縣更占全台產量一半以上，茶產業歷經產製技術的創新變革，在傳統製茶工藝技術持續深耕之際，多元的茶產品也競相推陳出新，農友卻面臨創新成本、技術及機械不足的困境。

因此，茶改場設置的茶及飲料作物打樣中心，將提供茶、咖啡、草本茶、薄荷、仙草及杭菊等飲料作物，多元化產品試製打樣的服務，協助農友包括打樣技術諮詢、指導及打樣設施、設備或器具運用等，輔導農友鏈結產銷履歷、有機友善政策，開發新型態產品，讓飲料作物農友能擴大發展加值產業的規模與市場。

茶改場場長蘇宗振指出，凍頂工作站「茶及飲料作物農產加值打樣中心」，自啟用起1年內，農友到該中心申請服務，將不收取任何費用，嘉惠農友及落實農民服務工作。＃打樣中心 ＃茶改場 ＃凍頂 ＃茶 ＃咖啡 ＃青創貸款

(中時 )