高市觀光局遏阻左營非法日租套房，將祭出強制斷水斷電。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局遏阻左營非法日租套房，將祭出強制斷水斷電。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

非法旅宿業抓不勝抓，高市府觀光局加強查緝，但仍有業者罰不怕，不甩公權力。其中，左營非法日租套房「旅人灶咖」，3年來屢屢挨罰11張罰單、共計178萬，業者甚至壯大事業，擴大經營5處，觀光局17日帶隊執行強制斷水斷電，杜絕非法。

高市觀光局長邱俊龍表示，今年針對未合法旅宿共裁處98家，裁罰金額1371萬，非法日租旅宿包括建築物公共安全及消防設備、逃生路線是否通暢、有無投保公共意外責任險、環境設施是否符合衛生規定等未經主管機關查核把關，更躲避查緝恐引發消費糾紛，呼籲消費者慎選合法住宿。

觀光局副局長葉欣雅斤日帶隊，會同工務局、警察局、消防局、台電及自來水公司，對「旅人灶咖」，執行斷水斷電處分。業者接獲通知，立即移除營業用品及下架所有網路廣告，並當場承諾立刻歇業並不再非法經營旅宿業務。

觀光局指出，現場設備已全數移除，處於無法營業狀態，經現場指揮官指示暫緩執行停止供水供電作業，但仍將持續針對非法日租套房稽查，經查獲並裁處後若再經營者除依規定裁處罰鍰外，將強制執行斷水斷電處分。

觀光局提到，這家「旅人灶咖」2015年起違法經營旅館業務，迄今擴大經營5處，總共被開罰11張罰單，高達178萬元，雖然觀光局裁罰並勒令歇業，但業者無視法令仍違規營運。

(中時 )