聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股17日由台積電、大立光、聯發科等大型權值股買盤拉抬下，強勢站上12,000點關卡，然因短線急漲，乖離明顯過大，後續不排除將有修正乖離的拉回整理，但以中長線觀察，新台幣連三日強升，熱錢不斷湧入，12月中旬後外資放聖誕假期，內資做帳行情啟動，預期到月底前台股將持續震盪走高。

個股方面，本周納入投資組合的光磊，股價16日創下波段新高後，獲利賣壓與解套賣壓一舉湧現，17日盤中一度下跌4％，所幸低接買盤湧入，終場站穩前高27元關卡之上。

宏捷科受惠5G需求提升，17日股價帶量上漲近5％，而DRAM合約價格預期將在明年第一季回穩，帶動模組廠廣穎、品安同步漲停，此外，將在越南新建廠房的超眾17日接續前日漲停態勢，大漲6.74％。

操作方面，大盤17日雖再度創下波段新高，然須留意18日的台指期結算，因此不建議投資人進行追價，應待台指結算後，個股恢復平靜再進場布局，風險相對較低，12月中旬的選股方向依舊以投信連續買超個股為主，但投信持股比例若超過12％，則需留意可能出現的獲利賣壓風險。

(工商 )