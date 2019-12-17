倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開高震盪走揚，終場再度創下波段新高，收在12,097.01點，漲幅1.32％，櫃買指數同步收紅，終場上揚0.57點，漲幅0.39％，以147.79點作收。

三大法人方面，外資續買108.02億元，投信續買2.4億元，自營商續買24.76億元，惟外資於台指期貨市場上減碼4,619口多單，累計淨多單部位為45,044口，心態呈現中性偏多不變。

自8月6日起漲以來，市場的利空聲音未曾間斷，包括近期因聖誕節將至，外資即將進入休息，台股漲勢將告段落的聲音時常冒出，或中美達成協議後的利多出盡說法頻傳，儘管如此，12月台股將甩尾再噴出的看法仍然不變。

台股急拉大漲僅用短短4個多月時間，短線上不排除震盪可能，但在多頭格局不變下，若遇拉回皆是進場的機會，因近期成交量均控制在1,500～1,800億元左右，既沒有出現「爆量不漲」，且離歷年天量約3,000億元左右仍有一大段的距離。

個股方面，本周納入投資組合的威剛，11月營收創近14個月新高，產業谷底已過，配合籌碼面及技術面均處於有利的位置點，12月初以來持續飆漲，後續只要量價不失控，仍有望續漲再創新高。

此外，記憶體業者威剛及光學鏡頭廠玉晶光領軍大漲後，包括南亞科、宇瞻、品安、廣穎、群聯、大立光及亞光等個股17日同步跟進，其它包括散熱模組廠超眾、功率放大器（PA）業者宏捷科、網路IC設計業者瑞昱、車用端子廠胡連、鋰高分子電池廠興能高及揚聲器業者美律同步轉強，甚至與陸股連結的ETF也聯袂大漲，後市皆值得期待。

(工商 )