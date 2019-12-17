運達投顧分析師洪任浚表示，台股大漲157點，亦帶出超過1,500億元的近期大量，指數突破12000點大關固然值得慶賀，惟從短線的乖離率（BIAS）指標來看，每當指數來到乖離3％以上時，風險也會拉到最大，短線追價風險高，建議待回測支撐時再作布局。個股方面，本周納入投資組合的久元，次毫米發光二極體（Mini LED）帶動設備投資需求增溫。

他指出， 從資金的流向面來看，外資力拱權值類股為18日的期貨結算作準備，然結算後緊接著是聖誕節假期，一路到明年元旦，外資將會降低操作的頻率，預期量能也會連帶縮減。而當外資休假時，控盤權會轉交給內資，中小型股能否接棒演出，即是台股未來的關鍵方向。

資金流向會決定行情走勢，半導體族群仍是市場的重要主流，半導體設備受權值王台積電的帶動，業績將從谷底開始反彈，其中，設備龍頭京鼎（3413）第三季起已出現急單效應，明年配合台灣與韓國擴產需求，有望帶動營收與獲利攀升，短線量縮整理以收斂與均線間的價差，收斂結束後，將會反映明年的大成長趨勢。

(工商 )