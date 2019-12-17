華冠投顧分析師吳官隆指出，台股不少電子股多頭態勢依舊，整理後繼續衝高的機會仍高，18日宜留意矽晶圓族群能否續強，以幫助上櫃指數展現多方力道。個股方面，本周納入投資組合的元大滬深300正2，17日尾盤收在相對高點，終場下跌0.72元、收19.13元，續站穩所有均線之上，KD指標在74附近。18日若陸股能展開大行情，則股價有機會強勢演出。

他分析，美中貿易戰轉為和緩，美股16日繼續揚升，費半指數上漲0.96％、道瓊指數亦上漲100點，帶動亞股17日全面走揚，日、韓股上漲，而陸股與台股甚至呈現飆漲、展現逾1％的強勁走勢。

台股17日終場上漲157點、收在12,097點，成交量是1,555億元，上市指數留有帶量紅棒續創高點，蘋概股雙王台積電與大立光分別狂飆逾2％、4％。不過，上市指數大漲，上櫃指數卻僅小漲，呈現開平走平格局，所幸中小型股將13日上櫃指數留下的中長黑棒吞沒，伴隨著成交量能增加，有利於多方上攻。

綜觀17日盤面，半導體、IC設計及記憶體股表現不俗，加上陸股大漲帶動台股延續強度，而矽晶圓股、中小型的被動元件股拉尾盤，散熱模組廠17日暫時休息，印刷電路板的軟板股則有轉強跡象。

(工商 )