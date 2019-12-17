大陸國家發改委17日就宏觀經濟運行情況舉行新聞發布會。對於2020年初的物價走勢，大陸國家發改委發言人孟瑋表示，考慮到今年包含豬肉價格等對明年翹尾因素影響，加上春節效應，明年初CPI漲幅可能會較高，強調除將透過增產、擴大進口等4方面著力做好穩定豬肉價格與供給外，並將指導各地做好「菜籃子」商品的保供穩價工作。

孟瑋更表示，從當前和今後一個時期看，大陸經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。展望全年，有信心、有條件完成經濟社會發展主要目標任務。

(旺報 )