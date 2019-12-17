陸發改委：明年初CPI漲幅或高 將做好保供穩價 17:512019/12/17 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發改委17日就宏觀經濟運行情況舉行新聞發布會。對於2020年初的物價走勢，大陸國家發改委發言人孟瑋表示，考慮到今年包含豬肉價格等對明年翹尾因素影響，加上春節效應，明年初CPI漲幅可能會較高，強調除將透過增產、擴大進口等4方面著力做好穩定豬肉價格與供給外，並將指導各地做好「菜籃子」商品的保供穩價工作。 孟瑋更表示，從當前和今後一個時期看，大陸經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。展望全年，有信心、有條件完成經濟社會發展主要目標任務。 (旺報 ) #經濟 #大陸 #價格 #豬肉價格 #豬肉 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國新視野－CPI對逆週期調節牽制 逐漸減弱 04:092019/12/14 全球財經 太和 砸1億建廠攻外銷 04:092019/12/14 證券．權證 美中核天秤 隱真示假保談判優勢 04:092019/12/15 焦點新聞 小英辣政績多辣？ 04:092019/12/15 專題周報 北約拒絕唯「美」是瞻 04:102019/12/16 論壇廣場 保2有望 國泰台大估2020年台經濟成長2.3％ 15:112019/12/16 財經 大陸積極鼓勵台灣人「用腳投票」 04:102019/12/17 論壇廣場 韓促政治歸政治 經濟歸經濟 04:102019/12/17 政治要聞 陸成英國豬肉最大消費國 今年前8月出口是去年兩倍 10:502019/12/17 財經 台綜院估台明年經濟優於今年 GDP成長2.63％ 15:552019/12/17 財經 財經熱門新聞 5G助攻聯發科、拉攏高通 台積電爆斷死敵後路 - 財經 華爾街陷瘋狂！ 外資警告美股崩跌關鍵已浮現 - 財經 川普逼陸爆買1.5兆換協議 專家揭真相...市場驚慌 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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