安永聯合會計師事務所17日發布《安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告》，台灣2019年上市加上櫃企業共32家，籌資額共新台幣273.45億元，件數雖較去年下滑，但籌資額逆勢成長。香港市場因下半年有大型IPO，數量和籌資額雙冠全球。而大陸也因科創板推行增添IPO市場動能，A股全年籌資額2528億人民幣，創2012年以來新高。

安永觀察指出，科創板在上市企業標準、註冊制、發行定價、交易規則、退市制度等多方面創新，為深化A股資本市場改革奠定基礎。由於新股發行平穩，科創板進一步推動企業上市動能，證監會排隊上市企業已達420家；在上交所排隊的科創板企業已達161家，並在積極財政政策和靈活適度貨幣政策影響下有利資本市場，預期2020年A股IPO發行持續活躍。

此外，由於阿里巴巴成功回港上市，安永分析可能帶動其他海外上市的大陸企業以二次上市的方式回到香港；港股相對較低的分拆上市門檻，也會推動陸企赴港分拆上市，同時港交所實施的多項新政與改革已顯露成效，預期2020年科技、傳媒和通信與健康等新經濟公司，將持續是香港IPO市場動能。

(旺報 )