新竹市總工會辦理負責訓練的「新竹客家米食烘焙班第01期」訓練班近日結業。（陳育賢攝）

「新竹客家米食烘焙班第01期」訓練班近日結業，此期有24人完成訓練。（陳育賢攝）

學員們製作的客家九層粄。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理負責訓練的「新竹客家米食烘焙班第01期」訓練班近日結業，學員們未來逢年過節都可自行製作酬謝神明與祭祀祖先的米食，更可提升學員職場競爭力與第2專長，創造在地就業機會。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，所有從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的24位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的是「新竹客家米食烘焙班第01期」，課程內容是指導學員惜福食材，並學習逢年過節或廟字酬謝神明及節慶聚會都會製作的料理，且近年國人越來越重視健康及傳承客家米食、利用了在地食材的原理繼續讓更多人認識及了解客家米食擁有的深層文化。

學習製作的米食品項則包括蘿蔔糕、艾草菜包、芋頭粄、客家麻糬、客家米苔目、桂圓紫米糕、客家水粄、油飯、客家九層粄…等，上課時間則自11月8日到12月13日，共計36小時。

新竹市總工會是於2018年9月17日通過TTQS銅牌展延評核，核心訓練包括勞動法勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

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(中時 )