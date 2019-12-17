大安國中學生與國際學生交流，並進行一連串好玩課程。（台中大安國中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市教育局為推動國際教育，提升學生國際素養不遺餘力，參與國教署補助由台灣大學執行「國際學伴」計畫；偏鄉大安國中17日辦理一場別開生面相見歡活動，學生與來自歐洲、美洲、東南亞有10個國家、20位外籍學伴直接面對面進行對談。

大安國中邀請學區4所小學校長共同參與，在學校精心策畫下，預購到校國籍的國旗，除表示歡迎之意，也讓學生在活動中認識世界各國國旗，學校也安排創客積木，透過角色扮演活動，讓學伴與安中學生更大方熱絡的對話。

午餐用餐及餐後活動，由大安區農會接手，將社區特色及農畜產品直接分享給來自各國學伴，一整天的活動就在中、英文夾雜的歡笑聲，以及豐富的肢體語言呈現中，留下最難忘的畫面。

大安國中今年是第二年辦理國際學伴計畫，學校將資源帶給學生，規劃不同主題課程，跨域結合各學習領域，包括認識地理風情、當地美食、暢談志願、運動習慣及自我家庭介紹等，讓同學回家準備並練習，再透過視訊一週一次溝通。

學生由一開始生澀緊張，到幾周後從容對答，與國際學伴們從陌生到熟悉，友誼種子開始深根發芽，因此對於每一次相見歡都充滿期待；參與國際學伴的學生們在視訊中累積情誼，因此距離不斷拉近，這次相見歡零距離接觸，一起用餐ヽ對話、玩遊戲，同學們皆能自在地熱情參與。

大安國中校長國立民指出，校內會持續推展及參與各項英語文學習活動、佈置英語學習情境，並加強學生英語聽、說能力，期望學生都能開心學英文、喜歡並大聲說英語。

教育局表示，將持續推動國際教育，運用各種學習方法提升學生外語能力，以國際交流多元化、學生參與全面化為原則，落實國際教育普及化。由外籍大學生不同的生活背景和經驗、以及寓教於樂的學習方式，能大大增強偏鄉學生對英語學習的興趣，並拓展學生的世界觀。

(中時 )