《監獄行刑法》自民國35年制定以來，於今天完成最大幅度修正。新條文主要以「補強人權」為核心，無論是每日工作逾8小時可領加班費、特殊情況開放使用視訊接見；受刑人最在意的假釋，從以往「悛悔向上」這類模稜兩可的判定標準，進一步明定審查應參酌事項，甚至讓受刑人擁有陳述機會。

台灣監所環境長年不佳，受刑人人權低落問題積年未解，立法院院會於今天三讀通過《監獄行刑法》修正案，堪稱是該法制訂70多年來首次最大幅度的翻修。

此次修法最讓受刑人有感的新制，就在「假釋」。修法前，《監行法》對於受刑人申請假釋的條文，主要在第81條規定「悛悔向上，而與應許假釋情形相符合者，經假釋審查委員會決議，報請法務部核准後，假釋出獄。」

但何謂「悛悔向上」在實務上確實存在模糊界線，因此昨三讀新增第116條，針對假釋審查內容做出明確方向，包括「參酌受刑人犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、更生計畫及其他有關事項」，以進行綜合評估。

同時，監獄召開假釋審查會前，除應給予受刑人陳述意見的機會，受刑人也可向監獄請求閱覽、抄錄、複製假釋審查相關資料，讓決定是否假釋的過程更有依據可循。

同樣讓受刑人很有感的修法，也包括過去服刑期滿日是訂為「刑期終了次日五前釋放」，昨三讀修正案，是改為「刑期終了當日午前釋放」，等於是讓受刑人有提前1天出獄的感覺。

另外，為因應科技趨勢，修正案也新增允許受刑人或求見者有相當理由時，可以電話或視訊方式進行遠距接見，避免親屬、家人因路途遙遠或其它不便因素而錯失聯繫的時機。

在福利部分，過往監所規定受刑人進行監外作業時，每日規定為6至8小時，新修正案雖也規定作業時間不得逾八小時，但遇特殊情形，經受刑人同意可延長至最多12小時，同時也將給與超時勞作金，也就是加班費。

同時，為顧及受刑人健康，明文規定監所必須依季節供應冷熱水，以防發生冬天洗冷水的狀況發生。

值得注意的是，為落實透明化原則，促進外界對於矯正機關的認識，新法也規定監獄得依媒體請求，同意進入適當處所採訪、參觀；並得依民眾請求，同意進入適當處所參觀。

(中時 )