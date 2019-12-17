2020總統立委大選倒數25天，彰化縣第四選區立委候選人蕭景田昨晚在臉書PO文，發表自參選以來力挺韓國瑜心聲，文章指出這些日子以來民進黨各種選舉抹黑操作，台灣需要有人性的領導人，也表示不會在朋友有難時急做切割，文章雖短短300字，但似乎意有所指耐人尋味。

蕭景田文章指出，他認為韓國瑜是個夠義氣有溫度的人，選戰至今民進黨操弄民調，收買媒體，讓韓國瑜民調聲勢受挫，讓支持者感到憂心，但他不曾退卻，做個人必須有情有義，從政治他必須擔起鄉親的靠山，絕不在朋友低迷時切割放棄，也不會在鄉親需要時裝聾作啞。

蕭景田還提到，5月初選後民進黨對蕭景田進行大量的網路抹黑，甚至想摧毀他的人格，這種如魔鬼般的選風，像楊蕙如網軍案都只是冰山一角，人性最大的恐怖就是，把自己的惡意放諸別人身上，讓台灣人從討厭民進黨，變成害怕民進黨。

地方人士指出，蕭景田參選以來少走傳統陸戰改打空戰，搭上韓流熱潮積極經營臉書及媒體曝光，對手陳素月則積極走訪基層，辦理會勘及家戶拜票行程，甚至請來陳菊「請假」陪同，選戰已經進入倒數階段，雙方各自對選情都展現出絕佳的信心，究竟最後鹿死誰手，很快就會揭曉。

(中時 )