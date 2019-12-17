香港失業率持續上升。香港政府統計處17日公布最新數據，香港經季節性調整失業率由8月至10月的3.1％上升至9月至11月的3.2％，符合預期。就業不足率維持1.2％。不過值得注意的是，餐飲業失業率更攀升至6.2％的逾八年高點。

香港信報報導，香港勞工及福利局局長羅致光表示，經濟情況繼續惡化，令就業情況進一步放緩。受香港社會事件嚴重打擊，消費及旅遊相關行業的零售、住宿及膳食服務業合計的失業率進一步升至5.2％，是三年以來的高位。其中，餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2％，是超過八年來的最高水準。其他多個行業的失業率亦出現上升。

羅致光稱，展望未來，倘若整體經濟繼續轉弱，就業市場在短期內將會面對更大壓力。政府會密切留意有關發展。

總就業人數由8月至10月的384.38萬人，下跌至9月至11月的383.06萬人，減少約1.32萬人。同期的總勞動人口亦由396.93萬人下跌至395.6萬人，減少約1.33萬人。

失業人數（不經季節性調整）為12.54萬人，與8月至10月的數字相同。就業不足人數由4.59萬人上升4.69萬人，增加約1千人。

(工商 )