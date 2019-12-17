因遠航目前並未「破產」，因此，多數產險公司都依保險條款理賠。

遠航停飛後，兆豐保險和國泰產險在第一時間即發布新聞稿說明投保兩家公司旅綜險者理賠標準，但不少產險公司當時都還在觀望，主要因不少產險公司保單條款將航空公司「破產」列入不保條款。

富邦產險表示，目前富邦產險尚無接獲遠航事件之理賠申請，遠東航空事件仍屬承保範圍，所以會依保單條款進行理賠。但該公司的保單條款也有約定，若因所搭乘之班機、水上或陸上大眾運輸工具業者破產所致者、或因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者，就非屬保險承保範圍。

除富邦產險保單條款將「破產」不在其承保範圍外，還有不少家產險公司都將航空公司破產等列入不保條款。也有產險公司指出，只要遠東航空公司未宣告破產即會賠付。

南山產物、泰安產險、明台產險等多家產險公司賠付的原則是表示，一、保戶在台灣尚未出發，受遠東航空停航而致航班取消影響，因尚未離開中華民國海關，「班機延誤」不在保單的賠償範圍內。二、人在國外─因遠東航空停航而致航班取消，並等待下一個替代航班超過各公司保單規定時間以上，都可以賠付「班機延誤」保險金。至於轉機航班受到影響，而失接並等待超過一定時間也可以申請理賠，但一般保單規定，回程航班、轉機航班之延誤只能擇一請求。

新光產險表示，只要旅客在航空公司官網宣佈班機停飛前，也就是12月12日下午三點前已購買該公司旅綜險，不管是從台灣出發或者從國外要飛回都會理賠；但若是12月12日下午三點後才購買旅綜險者都不予理賠。

另外，對於因此一事件，保戶將「旅程縮短」、「旅程更改」、「旅程取消」等究竟是否理賠？則依保戶投保的保單而定，如南山產險表示，受事件影響而「取消旅行」、「旅程縮短」、「旅程更改」等，該公司保單都列入「不保事故」，所以，都不在保單的賠償範圍內。

因此，民眾投保旅綜險或者是信用卡送的旅綜險是否理賠，保險公司表示，遠航停飛事件，雖大部分保單都會理賠，還是有例外；至於如何理賠、賠多少，最終都要看民眾購買的保單條款而定。

(工商 )