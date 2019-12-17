修杰楷最近因與柯佳嬿合作中視、中天電視電影《愛的詐欺犯》，為劇中外送員父親角色蓄鬍，他17日出席傢俱品牌活動表示，因為留有鬍渣，兩個女兒咘咘和Bo妞比較不習慣，覺得鬍渣會刺人所以都不太想讓他親，不過他笑說：「她們有求於我時，還是會同意讓我親一下啦！」

修杰楷出席活動，與小朋友互動。（怡倫家居提供）

對於即將到來的耶誕節，扮演女兒耶誕老公公的修杰楷也說禮物已經準備好了，之前一直在詢問她們想要得到耶誕老公公什麼禮物，咘咘都說「只要耶誕老公公送的就好」，因為咘咘覺得耶誕老公公知道她要什麼，Bo妞則想要「長髮公主」系列的東西。他也希望女兒能一直保持童真，相信耶誕老公公是存在的。

咘咘與Bo妞都很黏爸爸修杰楷。（摘自修杰楷臉書）

他說最近兩週幾乎都在忙拍戲，每天早出晚歸，少了很多陪伴女兒的時間，確實有點捨不得，「現在她們還滿需要我的，咘咘很明顯，太多天沒陪她，就會指名坐檯要我陪，或是會在我出門工作時很生氣」，咘咘會哭著說「我不要你去工作」，他只能回女兒「我不去老闆會很生氣」，反而是妹妹Bo妞會像小大人般在旁邊拍拍姊姊肩膀說「沒事沒事」，還跟爸爸說「去工作，快回來」。修杰楷說，如果女兒有一天真的不黏他了，也只能接受，「但真的會有點捨不得」。

(中時 )