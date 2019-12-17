臉書黑色豪門企業PO出影帶，貨車司機自車內拿出外觀疑似槍枝之黑色物品，並心虛的將黑色物品緊貼在大腿旁。（翻攝自臉書社團黑色豪門企業）

台中街頭再現黑槍嗎？17日14時05分台中市二分局獲報於北區陝西東二街54號前有行車糾紛，一名許姓外送員指稱和一部自小貨車發生行車糾紛，小貨車一路尾隨最後貨車司機還自車內拿出外觀疑似槍枝之黑色物品嗆聲，隨後離去，警方獲報後不敢輕忽，立即成立專案小組，並於三個小時後在太平逮獲支姓貨車司機，也釐清他拿的是瓦斯槍。

經了解騎機車的34歲許姓外送員是在北屯區中清路與大連路口附近與隻姓司機開的小貨車發生行車糾紛，貨車司機一路尾隨，並且在北區陝西東二街54號前停下車來，和34歲許男互嗆，隨後又從車上拿出疑似像槍枝的黑色物品，作勢嚇許男後隨即離去。

在許男報警後，警方立即以車追人，發現小貨車司機是累犯，過去就有拿假槍嚇人的前科，研判這名運將故技重施，隨即在三小時內將許男追緝到案，並且釐清當時拿的是瓦斯槍，警方也在訊後依恐嚇罪將也送辦。

台中市二分局表示，不容黑槍流竄 ，也將貨車司機傳喚到警局說明，釐清真相。並且呼籲使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )