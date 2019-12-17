巴基斯坦的前總統穆夏拉夫(Pervez Musharraf)，被首都伊斯蘭馬巴德的特別法庭判處死刑，原因是嚴重叛國。3名法官以2比1的表決，將其判處絞刑，這也是巴基斯坦唯一的死刑方式。不過，穆夏拉夫從2016年就前往杜拜治病，所以他應該不會乖乖訪國上絞刑架。

BBC報導，伊斯蘭馬巴德特別法庭在分析了該案的投訴、記錄、論點和事實的三個月後，於週二宣布了對的判決。根據巴基斯坦憲法第6條，穆沙拉夫的叛國罪成立，應處以死刑。

穆夏拉夫於2016年獲准出國接受醫療，一直都在阿聯首首杜拜治病。本月初，他在醫院病床上發表了一段影像，表示他否認所有的叛國罪指控。

穆夏拉夫原先是陸軍上將、參謀總長，他於1999年發動軍事政變，推翻並軟禁前總理謝里夫（Nawaz Sharif），在2001年至2008年擔任該國總統。

巴基斯坦從獨立以來，軍事政變導致改朝換代就沒有停過，不過穆夏拉夫是第一個因否定憲法，而被法院確定「叛國罪」的軍事統治者，分析人士說，這可能會開了個先例，此案證明，憲法必須被所有的政治人物尊重，算是巴基斯坦政治發展的一項進步。

(中時電子報)