國民黨前立委陳杰日前信守承諾，以黨主席吳敦義列不分區第14名，已列不安全名單，宣布退出彰化縣立委第2選區（彰化、花壇、芬園），不料卻被放話抹黑遭「搓圓仔湯」才退選。陳杰今發聲明宣誓，若他被搓掉，他和家族成員都遭五雷轟頂，而為了謀圖個人私利，造謠中傷，抹黑詆毀他的人必遭天譴。

陳杰也說，敢放話的人若願意到廟裡宣誓，他一定奉陪到底。

現任全國總工會理事長的前立委陳杰，先前宣布參選彰化縣第2選區立委，並成立競選總部；國民黨將他開除黨籍，他由數個工會的幹部陪同，到中央黨部抗議，要求吳敦義若退出不分區立委安全名單，他就退選，同時提出訴訟要確認黨籍存在。在吳改列第14名後，陳杰果然宣布退選。

陳杰今天發聲明表示，無論吳敦義迫於輿論壓力、或聽進陳杰諫言，將自己由第8名往後改列為第14名，他宣布退選雖然愧對堅定支持參選的鄉親，卻忠實兌現承諾，最重要的是，他堅信政治是一時，做人要真誠。

他說，這樣的決定，可能傷及部分黨派的政治利益，竟然放話抹黑他被人「搓圓仔湯」，不僅傷害他及家族信譽，更損害忠誠支持者的感情，回應抹黑。他在此宣誓：「我陳杰及家人、家族成員，如有收受國民黨提名人張瀚天、民進黨提名人黃秀芳、無黨參選人黃玉芬或任一政黨、政團一分一毫費用而退選，本人及家人、家族成員五雷轟頂，但若為了謀圖個人私利，造謠中傷，抹黑詆毀陳杰者，必遭天譴！」

陳杰強調，為了監督政府，維護人民利益，他可以犧牲奉獻，絕不貪圖個人私利或權位，雖然退出這次立法委員競選，但捍衛台灣前途，保護勞工權益的初衷日夜不敢或忘。明年1月11日總統大選結果攸關台灣前途，人民的福祉，他支持國民黨總統候選人韓國瑜的決心從未改變。此外，國民黨要有救，選後唯有下架吳敦義，改造國民黨，國民黨才有璀璨未來！

(中時 )