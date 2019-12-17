國民黨總統候選人韓國瑜今天傍晚參加「全國勞工後援總會」暨「台北市勞工後援會」成立大會，與副手張善政、全國後援會總會長連戰同台，氣勢強強滾，並簽下「勞工政策白皮書」，宣布勞工後援會總會長侯彩鳳出任全國競選副總幹事。當韓離去後，人潮瞬間退散，黨魁吳敦義隨後到場致詞，多次高呼「夭壽喔！蔡英文這位衰尾查某，像這麼衰的人做總統，要讓她下台」。

韓國瑜傍晚接連參加「中華民國各界工商企業團體」挺韓後援會，以及「全國勞工後援總會」暨「台北市勞工後援會」成立大會，韓一到場，支持者熱情踴躍起身，爭相目睹韓國瑜，甚至還簇擁到舞台前。

韓國瑜開場白十分詼諧，詢問台下支持者，「你看張善政和我燦爛的笑容，民調怎麼樣」，支持者回以「一飛衝天！民調勝利」，韓接話痛批「假民調滿天飛，讓民進黨爽一下，我們有的是民心」。

韓國瑜切入勞工政策宣言，包含台灣只要農民、勞工、漁民、庶民過得快樂，台灣人就會安居樂業；未來提供無薪假勞工六成薪水；政府也要鼓勵月薪三萬以下勞工，同額補貼自提退休金3％。他承諾，一旦當選，用人唯才、尊重專業，而不是政治分贓。

張善政補充，將在2021年至2022年，每年撥補1千億元給勞保金基金，確保勞保免於破產危機。

值得注意的是，韓國瑜全國競總主委朱立倫提前韓抵達時就現身，極力替韓催票，但因有要務致詞完就離去，並未與韓同框。黨主席吳敦義則是在韓離去後趕到現場，雖然約莫三分之一人潮散去，吳仍發表近20分鐘談話。

吳敦義多次高呼「夭壽喔」，痛批蔡英文總統執政下，治安夭壽壞、經濟不好、兩岸對峙，拉高分貝開嗆，「蔡英文這個衰尾查某，像這麼衰的人做總統，要讓她下台」。

(中時 )