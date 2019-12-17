白狼兒子旅行社遭搜索 媳婦晚間移送北檢複訊 18:272019/12/17 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白狼兒子旅行社遭搜索 媳婦晚間移送北檢複訊。(翻攝自影片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白狼兒子旅行社遭搜索 媳婦晚間移送北檢複訊 檢警偵辦「假交流、真觀光」案，懷疑統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社，也透過人頭協會，以不實的交流證明讓大陸公務員非法來台觀光。台北地檢署17日指揮刑事局、移民署執行第2波搜索，兵分6路搜索華夏大地6家旅行社，約談張瑋妻子王姝茵等人到案，晚間近6時，專案小組將王女等人移送北檢複訊。 (中時 ) #搜索 #旅行社 #複訊 #觀光 #大地 #白狼 #媳婦 #北檢 #複訊 #移民署 #假交流 也許您會感興趣 推薦閱讀 交長提四要求 全力善後 04:092019/12/13 財經要聞 旅行社協助退票轉團 不收手續費 01:272019/12/13 生活新聞 遠航停業損公眾利益 北檢今晚傳喚張綱維到案 11:132019/12/13 社會 張綱維抵北檢 稱停航是烏龍 19:102019/12/13 社會 北檢禁張綱維出國 移民署：已註記 21:002019/12/13 社會 內政部次長指票投小黨是浪費 新黨明赴北檢提告 17:572019/12/15 社會 旅行社遭搜索 白狼之子在國外妻子到案 10:052019/12/17 社會 「越人嫁到台灣犯法關3年」 移民署怒斥假訊息 14:072019/12/17 社會 兒旅行社遭搜索 白狼批政治操作 今晚赴北檢作證 16:382019/12/17 社會 「假交流、真觀光」白狼質疑政治操作 檢：依法處理 17:212019/12/17 社會 社會熱門新聞 外送員霸氣拒絕怪怪妹子 半夜躺床頓悟好崩潰 - 社會 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁持刀毀容女房仲後墜樓不治 - 社會 打手遊太專心 男口渴喝錯水慘死 - 社會 丟台灣人臉！日本泡湯偷拍嘲笑「遛鳥俠」 台客引日人公憤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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