白狼兒子旅行社遭搜索 媳婦晚間移送北檢複訊

檢警偵辦「假交流、真觀光」案，懷疑統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社，也透過人頭協會，以不實的交流證明讓大陸公務員非法來台觀光。台北地檢署17日指揮刑事局、移民署執行第2波搜索，兵分6路搜索華夏大地6家旅行社，約談張瑋妻子王姝茵等人到案，晚間近6時，專案小組將王女等人移送北檢複訊。

(中時 )