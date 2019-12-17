被網友稱為「特勤吳彥祖」的林政宏（左）貼身保護參選人。（陳信翰攝）

國安特勤嚴密保護總統參選人韓國瑜（中），「特勤吳彥祖」（左後）顯得格外亮眼。（陳信翰攝）

「全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會」17日舉行成立大會，總統參選人韓國瑜在國安特勤人員的嚴密防護下離場；被網友稱為「特勤吳彥祖」的林政宏貼身保護參選人、緊盯現場情況。

「特勤吳彥祖」林政宏今年34歲，平時都是一種表情專注於維安工作，日前韓國瑜出席「高雄浪漫星據點-用點線面串起愛情產業鏈」活動，體驗騎上旋轉木馬，林政宏也跟著騎上去，但他的表情始終維持酷帥樣，直到設施停止，斬表情嚴肅注意韓國瑜的維安。

(中時 )