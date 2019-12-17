「特勤吳彥祖」成選戰另類吸睛焦點 18:452019/12/17 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會」17日舉行成立大會，總統參選人韓國瑜（右）在國安特勤人員的嚴密防護下離場；被網友稱為「特勤吳彥祖」的林政宏（中）貼身保護參選人、緊盯現場情況。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被網友稱為「特勤吳彥祖」的林政宏（左）貼身保護參選人。（陳信翰攝） 國安特勤嚴密保護總統參選人韓國瑜（中），「特勤吳彥祖」（左後）顯得格外亮眼。（陳信翰攝） 「全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會」17日舉行成立大會，總統參選人韓國瑜在國安特勤人員的嚴密防護下離場；被網友稱為「特勤吳彥祖」的林政宏貼身保護參選人、緊盯現場情況。 「特勤吳彥祖」林政宏今年34歲，平時都是一種表情專注於維安工作，日前韓國瑜出席「高雄浪漫星據點-用點線面串起愛情產業鏈」活動，體驗騎上旋轉木馬，林政宏也跟著騎上去，但他的表情始終維持酷帥樣，直到設施停止，斬表情嚴肅注意韓國瑜的維安。 (中時 ) #特勤 #總統 #韓國瑜 #參選人 #吳彥祖 也許您會感興趣 推薦閱讀 竟比韓更紅 媒體人驚：藍另個月亮崛起？ 08:232019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 目睹造勢這一幕！韓黑震驚：韓國瑜的手... 16:342019/12/13 政治 訪中央書局 韓國瑜叮嚀支持者勿推擠傷文物 22:002019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 驚！將與再度韓國瑜合體直播？館長臉書回應了 21:392019/12/16 生活 韓國瑜的最後攻堅 04:102019/12/17 時論廣場 關鍵之日正面對決 鍾小平：無論如何韓國瑜贏定了 08:182019/12/17 政治 韓國瑜選前回防高雄 網友驚爆：放棄了… 08:472019/12/17 政治 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 政治熱門新聞 選情恐翻盤？波特王政治效應 謝震武提2前例 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 T台民調出爐 韓支持度回穩韓黑驚呆了 - 政治 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 網嗆：1月11就知道 - 政治 花生之亂未完！3千農漁民上街頭 要陳吉仲下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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