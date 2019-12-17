蘆竹區公埔國小之前淹水嚴重，經立委鄭運鵬向教育部爭取經費，近日獲得費用，得以改善。（立委鄭運鵬提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹區公埔國小之前淹水嚴重，經立委鄭運鵬向教育部爭取經費，近日獲得費用，得以改善。（立委鄭運鵬提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹區公埔國小長久以來淹水嚴重，桃園市第一選區立委候選人鄭運鵬選擇關心學校改善工程，公埔國民小學所需改善經費450萬元，經教育部審查後，同意補助360萬元，補助比率80％；為避免工程影響學童安全，該項改善工程將於108學年度寒假期間施工。

忙錄的選舉行程中，鄭運鵬不忘關心地方建設，他指出，蘆竹區公埔國民小學校齡已屆60年，當年設計校園排水溝路線不完整，導致許多暗溝並無法與校外大排水溝相連接，每逢大雨經常造成校園淹、積水，甚至有雨水倒灌情事，影響師生上課並造成教學器材損毀。

蘆竹服務中心接獲校長林來利陳情後，為了讓學童有安全舒適的學習環境，今年9月服務處與市議員郭麗華等人到校會勘，發現學校排水溝系統老舊窄淺且年久，排水功能不佳，如遇大雨淹水，除造成教學器材損壞外，也會影響環境衛生。

改善經費初估要450萬元，經教育部審查後，同意補助360萬元，補助比率80%，鄭運鵬表示，為避免工程影響學童安全，該項改善工程將於108學年度寒假期間施工。

(中時 )