白宮經濟顧問庫德洛16日強調，美陸第一階段協議已經完成。但是，分析人士指出，達成第一階段的協議符合美陸雙方的利益，兩國都贏了「面子」，但是，這個協議太過「脆弱」，隨時可能破裂。

美陸上周五就兩國在同一時間宣布了協議的達成。不過，到現在為止，雙方共同的協議文本還沒有公布，兩國正式簽署協議的時間估計會推遲到明年一月。

美國之音中文網報導，美國智庫戰略與國際研究中心的中國商業與政治項目主管甘思德（Scott Kennedy）撰文說，這只是一個「脆弱」、「代價巨大的」和平協議。他實在想不出「開香檳慶祝」的理由。

他解釋說，這已經不是雙方第一次「過早」宣布貿易戰達成協議了。自2017年7月到現在，美中至少有5次宣布達成協議。甘思德說，他覺得自己就像在看一部電影，每次到看到演員表後，期待電影結束，但是電影卻又在繼續。

甘思德說，雖然雙方都試圖為協議提供更明確的信息，但是，雙方措辭上的分歧和差異令人不能不想這個協議是否再一次過早宣布了。

根據陸方發布的聲明，大陸僅承認協議的存在，但是卻隻字未提「結構性改革、執行」等。甘思德認為，陸方對「承諾購買美國商品和服務、市場准入、結構改革和削減關稅等沒有提供明確的說法。」

甘思德說，從雙方的措辭中可以看出，雙方在原則上達成了協議，可能將來也會提供更多的細節。但是鑑於過去雙方的談判經歷以及不同的措辭，這樣的協議是「脆弱的」。只要一方行為稍有不當，破裂也不是不可能的。

美國耶魯大學的高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen S.Roach）稱，簽署第一階段的協議符合兩國的利益，為雙方都贏得了面子。

他說，川普擔心國內政治（尤其是彈劾和迫在眉睫的2020年大選）的消耗，大陸則更希望結束貿易戰。「中國經濟的下行壓力是顯而易見的。隨著中國決策者決心繼續進行為期三年的去槓桿化運動（這是造成當前中國經濟放緩的一個重要根源），他們應該更加渴望解決與美國衝突帶來的與貿易相關的壓力。」

他周日在澳大利亞國立大學的東亞論壇投書說，雖然第一階段的協議避免了再次加稅的危機，但是並沒有解決美陸更深的結構性衝突。

戰略與國際研究中心甘思德認為，從短期來看，大陸和大陸領導人習近平是貿易戰的贏家。他說，因為中國祇是做出了有限的讓步，卻「得以保留其重商主義的經濟體系，並以犧牲其貿易夥伴和全球經濟為代價，繼續實施歧視性的工業政策。」

甘思德說，雖然川普可能會改變做法並重啟關稅。但是北京已經從日常的不確定性中獲得了至少幾個月的喘息機會，甚至川普剩下的任期，中國都獲得喘息機會。

從美國的角度來說，川普總統成功地將中國及其經濟體系逼向「防禦」，並對美國多年來對中國的多邊主義提出了合理懷疑。這絕非易事。然而，按照川政府自己的標準，貿易戰並未取得成功。

(中時 )