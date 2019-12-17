台南市政府勞工局在人才培育、促進就業、安全健康、溫暖友善四大面向施政成果豐碩，在職災弱勢修繕房屋項目上，今年就完成百件案例。（莊曜聰攝）

台南市政府勞工局17日舉辦年終成果發表會，勞工局2019年依人才培育、促進就業、安全健康、溫暖友善等四大面向施政，獲得豐碩成果，包括TTQS連6年奪金、職安健康處成立、勞資會議成立全台第一等，結合工會及社會資源，替職災、弱勢戶修繕房屋也完成百戶里程碑，未來將深耕深耕長照人才培育、掌握重大建設媒合工作、保障勞工權益等工作。

勞工局長王鑫基表示，台南市長黃偉哲上任後，將「希望家園」做為市政發展的主軸之一，勞工局也依此訂出施政四大方向，在人才培育上，從縣市合併後就導入TTQS人才發展品質管理系統，大大提升職業訓練後的就業率，9年內共獲得15面金牌的評鑑肯定。

在促進就業上，針對一般民眾、青年朋友以及身障弱勢者都推出不同的計畫與方案，無論是就業或自行創業，都有合適的管道及可利用的資源；在安全健康上，4月時勞動檢查中心也升級為職安健康處，目標在3年內將每千人的職災發生率降到30％以下，營造更安全的工作環境。

在溫暖友善層面，更結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、泥水業、油漆工程、電氣業、金屬建築結構及零組件製造、鋁製品製造裝配業職業工會等單位志工，協助弱勢家庭進行房屋修繕工作，到目前為止已經完成100戶，其中職災勞工15戶、原住民3戶、社會局弱勢32戶、邊緣戶51戶，材料費用超過1200萬元。

(中時 )