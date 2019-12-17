曾被黃國倫封「吉他仙子」的創作才女紀儀羚，推出首張個人創作專輯《記憶零》，頂著台大研究所高學歷光環，為了追逐音樂夢不惜和父親鬧家庭革命，一度遭斷金援外，父親更憤而將她第一把吉他摔成3段，紀儀羚回想當時「還想說能不能黏起來，最後把吉他藏床下」，堅持做音樂的決心，也逐漸感動父親，近日為了出專輯，長達3個月沒收入，貼心的父親更私下偷偷塞錢給她，讓她很是感動。

曾被黃國倫封「吉他仙子」的創作才女紀儀羚，推出首張個人創作專輯《記憶零》。（粘耿豪攝）

小時曾吵著爸媽想學吉他，紀儀羚自爆「當時只有三分鐘熱度，我爸很生氣」，沒想到一路讀到台大研究所，最終又回到音樂路上，一度讓父親不諒解，而紀儀羚事後回想也才理解父親的顧慮，但她靠著教課、駐唱以及接婚禮演出，平均月收入5、6萬元，最高曾達8萬元。

為了趕場工作，那段時間幾乎一天16小時不停蹄，以機車代步的她，還曾在路上和阿伯發生車禍，當時手臂還遭玻璃刺入，雖皮肉傷但導致她一個月無法工作，縫了數10針宛如毛毛蟲班的疤痕也因此留下。她也透露當時家教學生從6歲到60歲都有，年紀大的學生格外認真學習，反倒有個女大生說著想學吉他，才上一堂課後又說想當Youtuber自彈自唱，最後只上2堂課便不了了之。

紀儀羚17日舉行發片媒體見面會，製作人廖晉儀（左）、小提琴帥哥歌手廖柏雅（右）站台。（粘耿豪攝）

紀儀羚開心拿著廖柏雅贈的吉他。（粘耿豪攝）

今天在記者會上，音樂製作人廖晉儀送上皮鞭，要「鞭策」她創作更多好音樂，不過紀儀羚現場甩起皮鞭，更爆料自己是皮革控，最愛皮革使用多年的溫潤感，私下會搜集皮衣，ipod耳機套也是皮製，先前到倫敦看到真皮皮箱，更直接買下帶回台，零零總總共花50萬元搜集皮件。包括小提琴帥哥廖柏雅特別來站台贈她一把吉他，大讚紀儀羚音樂才華，主動邀約兩人可以來個吉他和小提琴創作合作。

熱線ING・・❤︎・・紀儀羚

Posted by 中時娛樂 on Friday, 29 November 2019

(中時 )