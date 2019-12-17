立委馬文君到妮娜巧克力夢幻城堡陪同孩童提前歡度難忘又溫馨的耶誕佳節。（楊樹煌攝）

最近在「ICA世界巧克力大賽」榮獲1金2銀佳績的Conas妮娜巧克力，在耶誕節前夕發起「寒冬送禮，最暖是你」耶誕愛心送禮公益活動，並廣邀弱勢家庭與育幼院小朋友，前往妮娜巧克力夢幻城堡DIY，並贈送愛心巧克力，讓弱勢孩童都歡欣不已，立委馬文君也到場陪同孩童提前歡度難忘又溫馨的耶誕佳節。

妮娜巧克力是有鑑於耶誕節對大部分孩童來說，最大的心願是想要耶誕禮物；但弱勢孩童卻連想開口說出「我想要聖誕禮物」的勇氣都沒有，獲得耶誕禮物只成他們的奢望和最期盼的願望。

為讓這些弱勢小朋友在今年也可收到禮物，特別發起「寒冬送禮，最暖是你」耶誕愛心送禮公益活動，廣邀熱心民眾以小額300元認購原價599元的愛心巧克力禮物，並與南投縣政府合作，將募集到的耶誕愛心巧克力禮物傳遞給縣內的弱勢家庭與育幼院小朋友，期望凝聚社會各方的力量，讓弱勢孩童有個美好又溫馨的聖誕節。

今天的愛心巧克力贈送及讓弱勢家庭小朋友到妮娜巧克力夢幻城堡DIY，並贈送愛心巧克力，不但孩童們都歡欣不已，立委馬文君也趕到現場，除寫下祝福卡片並陪他們提前歡度溫馨的耶誕佳節。

Conas妮娜巧克力董事長魏振宇表示：「活動開跑首日就收到400多份的認購，真的很感動也很感謝大家的愛心，相信我們小小的付出，一定可帶給孩子們更多的溫暖，讓這個社會變得更美好。」透過大家的愛心捐贈，妮娜也幫大家把愛與溫暖送到每個需要的小朋友手上。

(中時 )