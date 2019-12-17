遠東航空上周爆出停飛風波，高市勞工局獲悉後，主動聯繫公司方面掌握狀況。據查，目前遠航旗下事業在高雄主要有飛航與旅宿業經營，機組員正常上下班，尚無資遣解僱。至於，樺舍商旅部分，到月初為止工資發放正常、均依法提繳勞健保及勞退，但未來如與勞工局的ROT契約無法延續，則將朝違約方向處理。

針對遠航在高雄小港機場飛航業務部份，勞工局已於16日派員至小港機場的遠航服務據點進行關懷輔導，經確認遠航在高雄有62名員工，機場業務正常營運，勞工正常上下班，無資遣事宜，暫無解僱計畫。

勞工局調查，上個月的工資則於月初如期發放，勞健保繳費及勞退提繳正常。航線停飛部分屬中央交通部民航局權責，目前公司僅停飛國內線，其他仍待審核方能確認，員工上班暫不影響。

至於樺舍商旅部分，勞工局已於16日派員了解，該公司曾於月初來函本局表示擬營運至108年12月31日止，並請求於109年1月1日終止本案投資契約，由於目前契約關係存續中，樺澄公司仍負有履約責任，如明年1月1日後該公司未繼續營運，將視為違約並啓動違約處理機制，同時也敦促資方對於樺舍商旅20名員工去留權益不得低於法律規定，否則將依法進行裁處。

勞工局長王秋冬強調，受到兩岸觀光與國內景氣低迷影響，觀光餐飲業經營不易的狀況短期難以好轉，建議業者設法調整經營策略因應外，也必須充分保障在職員工勞動工作權益，勞資雙方如有勞動法令疑慮歡迎主動聯絡諮詢，勞工局將積極協助減少糾紛。

(中時 )