社教館在油廠國小舉辦親子「手作筆筒針線包＆鈴鐺吊飾」活動，教導孩子利用回收厚紙板及多多瓶，再與襪子巧妙組裝後，就能變成令人意想不到的居家用品，此活動除了可以增進親子互動，也建立小朋友的環保意識，現場引來上百位民眾一同享樂。

活動中特別請來擁有豐富手作ＤＩＹ教學經驗的宋修芬老師老師指導，先是教小朋友用各種不同的針法縫紉出小巧可愛的造型襪，再縫上事先準備的鈴鐺及吊繩，就完成可愛的鈴鐺吊飾，而筆筒針線包則是利用回收多多瓶，塞入棉花及厚紙板，再經過縫合就能變成雙用可愛居家小物－筆筒針線包。

宋修芬表示，生活中有許多不起眼，甚至是被當作垃圾的東西，只要多利用一些創意巧思，這些日常生活上雖然看起來不太起眼的東西，其實可以創造出許多意想不到的的驚喜。

就讀油廠國小四年級的唐瑩與阿姨及一年級的表妹林沛謹一同參加活動，唐瑩表示，今天很開心來參加活動，活動中因為有阿姨在旁協助，很快就完成作品，她要把親手完成的作品帶回家跟媽媽分享。

社教館表示，透過這場活動，讓孩童與家長一起互助完成作品，共同體驗手作ＤＩＹ的過程，不僅能拉近親子之間的距離，也為彼此留下美好的回憶，享受完成作品的成就感。

(中時 )