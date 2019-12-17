高雄市美濃區一邊緣戶家庭，家中祖孫三代皆為女性，居家無廚房、浴室及廁所，平日皆露天洗澡，美濃區長鍾炳光獲悉後號召善心人士協助，獲得捐贈修繕經費共20萬元，日前已經興建完成浴室及廁所，讓這一家人終於有新的衛浴可使用。

美濃區公所及中壇里長黃森文訪視里民，發現60歲的楊姓老婦、媳婦、身障孫女一家三口居住的房屋，不僅漏水發霉，且無廚房及浴室可以梳洗，為免隱私曝光，及易孳生病媒蚊，經社會善心人士主動捐贈修繕經費，進行衛浴興建。

該一家人三口居住的破舊房屋，從水泥牆就可看出潮濕的痕跡，家具、寢具也有發霉味道，廚房及廁所在同一空間，不僅沒有隱私，臭味、發霉、潮濕更容易影響身體健康，尤其對於身障兒童的發展，影響更大。

區長鍾炳光挺身而出，邀中壇里長黃森文、南隆國中校長尹昱文等人共同藉由公益向善力量，匯集社會愛心人士捐款及物資，讓弱勢民眾得到更多的關懷與照顧，使這一家三口祖孫終於可以溫暖歡度新年。

(中時 )