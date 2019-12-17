趙文瑄自曬發福照。（圖／翻攝自趙文瑄微博）

59歲趙文瑄過去演出《喜宴》、《飲食男女》等電影，原本給人帥氣斯文小生形象的他，昨(16日)自曝參加錄影後昏睡了一天，醒來發現被報導調侃中年發福、「胖若兩人」，令他哭笑不得，解釋自己只是在增肌期，「那些在評論裡幸災樂禍，口無遮攔對肥胖期蜀黍施加蕩婦羞辱的同學們，咱們走著瞧」。

趙文瑄回應網友。（圖／翻攝自趙文瑄微博）

趙文瑄驚訝看到發福新聞。（圖／翻攝自趙文瑄微博）

趙文瑄昨在微博發文分享說：「昨夜錄完《演員請就位》，連夜從杭州趕回寧波，昏睡一天，緊接著飛回台北。回到家中，打開騰訊新聞，看到了這個」，而截圖是趙文瑄20年後再扮經典角色「薛紹」，批評他胖若兩人，有粉絲挺他說：「蜀黍（叔叔）才沒有那麼胖呢」，趙文瑄則說：「蜀黍（叔叔）是真的胖了，而且，蜀黍（叔叔）的右臉本來就比較堆積，再加上......反正各種因素疊加，造就了蜀黍（叔叔）有生以來最慘烈的顏禍現場！」

趙文瑄接著解釋說，當年自己演出《大明宮詞》時，178公分身高搭上70公斤，是最標準的體重，如今體重約有95公斤，《演員請就位》發通告時，自己也猶豫了，而節目組說會為他特製重現當年戲服，趙文瑄才答應，而他的發福主因是最近進入增肌期，「每天吃五頓增肌餐，隔日泡一次健身房，吃比薩一定配可樂，擼鐵每回至少2小時~~至於哪些鍛煉成肌肉，那些化作了脂肪，管他的呢，只要能把體重飆上去就很興奮！」

趙文瑄更說，其實自己的目標是要在過年前飆到100公斤，為了《演員請就位》的通告只能暫緩，最後貼出自己參加錄影前的自拍，放話說：「說句不怕把你們氣死的話~~蜀黍的體質，增重很費勁，可把肉肉減下去.....哈哈哈哈易如反掌！」揚言下周現身會再多瘦幾公斤給大家看，粉絲說：「蜀黍（叔叔）怎麼都是好看的」、「能這樣已經很好了，蜀黍（叔叔），畢竟年紀在這兒」、「好啦好啦你最帥了」。

(中時電子報)