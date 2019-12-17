高雄新希望樂團每年皆以創新獨特的表演方式，讓孩子的音樂充滿活力，今年以「小手拉大手」為主題，共有14間學校，1000位學子同台共襄盛舉，由學長姐引領學弟妹，演奏繽紛、多元化的音樂來點綴舞台，希望帶給觀眾最不一樣的音樂會。

新希望樂團在2016年由留法音樂家陳永展創辦，隸屬於高雄市音樂教育推廣協會，師資均是南部教育及演奏優異的教師，透過定期的排練、教學研討等，讓樂團很快的在各級學校廣設弦樂團，目前旗下有11間小學，他們將於12月28日在岡山文化中心舉辦兩場音樂會，歡迎對音樂有興趣的觀眾一同共襄盛舉。

新希望樂團在2017舉辦創團第一場《萌芽與展望》音樂會，當時只看到孩子以稚氣模樣登場，相隔一年《聖誕狂想》，以更成熟的技巧，展現合奏能力，不僅讓家長看見孩子的進步，無形中也培養了一群愛音樂的民眾，讓高雄藝文在地化。

陳永展表示，經過3年的淬鍊，孩子身心漸趨成熟，技巧完整，多首經典樂曲駕輕就熟，更令人欣慰的是，看著學長姐幫助學弟妹調音、整隊等，團隊合作概念，也深植小演奏家內心，這也正是樂團想要傳達的理念。

(中時 )