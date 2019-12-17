國民黨嘉義市立委候選人傅大偉批評民進黨對手王美惠要大家關注蔡英文有關大南方計畫的臉書，「對得起市民嗎？」。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委候選人傅大偉批評民進黨對手王美惠要大家關注蔡英文有關大南方計畫的臉書，「對得起市民嗎？」。（呂妍庭攝）

民進黨籍嘉義市立委候選人王美惠近日以基層拜票為主，面對藍營的猛攻選擇冷淡因應。（王美惠競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨籍嘉義市立委候選人王美惠近日以基層拜票為主，面對藍營的猛攻選擇冷淡因應。（王美惠競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

總統蔡英文14日宣布「大南方發展計畫」，5000億預算落實在又濁水溪以南，卻獨漏嘉義市，繼日前市長黃敏惠表達不滿後，國民黨嘉義市立委候選人傅大偉陣營今17日除質疑蔡英文4年前在嘉市獲得近6成的高支持度，卻刻意忽視嘉義市、遺忘了嘉義市，「對得起市民嗎」？並進一步批評民進黨籍對手王美惠日前在臉書PO出要大家關注蔡英文大南方計畫的PO文，反問難道沒發現該計畫沒有任何一件嘉市的建設嗎？重申立委不該只會做服務，還要有前瞻性，能夠為市民發聲。

王美惠陣營則回應，蔡英文簡短的講稿提出的「大南方計畫」是針對國家中長期整體的建設施政大綱，而非分項建設的細部實施計畫。正如當年蔣經國時代提出的10大建設，談的是國家未來10年、20年的建設方略與大綱，並不表示忽略個別縣市的建設發展。因此，蔡總統公布其計畫，是要翻轉國民黨長期重北輕南的區域建設，這是南部的脫貧政策，力求區域平衡、擴大內需、留住人才。

傅大偉今召開記者會，指蔡英文之前允諾的西區國民運動中心「跳票」，如今規模如此龐大開發案，又未將嘉義市納入，讓市民痛心疾首，反問蔡政府4年來在嘉義市做了什麼，不是「跳票」就是「獨漏」，總是遺忘嘉義市，讓市民痛心疾首，質疑蔡政府刻意遺忘，是政黨輪替的考量嗎？

傅大偉也批對手王美惠不但未替嘉義市發聲，還分享蔡的臉書說，呼籲市民關注，甚至鼓勵市民拍手鼓掌蔡英文，「妳對得起市民嗎？」，傅大偉說，相信市民不接受只會轉發貼文的立委候選人，而是要為嘉義市發聲的候選人。

傅大偉競選總部發言鄭光宏表示，蔡英文2016年總統大選在嘉義市贏了4萬4000多票，但6都起來後，嘉市的建設已經被邊緣化，蔡政府還刻意忽略，市民不奢望獨厚，但也不能獨漏，讓嘉義市成為悲情城市。另一發言人陳家平也說示，市民拒當二等公民。

王美惠競選團隊除重申教育部長潘文忠已經允諾西區國民運動中心要納入 110 年前瞻基礎建設 2.0，也說建設不應該分藍綠，爭取西區國民運動中心、鐵路高架化本來就是作為立法委員應該要支持的事，只要是對嘉義市的發展有助益的事，王美惠當選立委之後也會據理力爭，支持市府所推動的建設。

另外就蔡英文所提的「大南方計畫」，王美惠團隊認為蔡政府是針對國家中長期整體的建設施政大綱，而非分項建設的細部實施計畫。正如當年蔣經國時代提出的10大建設，談的是國家未來10年、20年的建設方略與大綱，並不表示忽略個別縣市的建設發展。

(中時 )