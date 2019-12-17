中山醫學大學附設醫院過敏風濕免疫科主任魏正宗指出26歲小榕，全身多處紅疹與抓痕，令人心疼。（馮惠宜攝）

太辛酸了，台中一名26歲外送員小榕（化名）4歲就被檢出有異位性皮膚炎，青春期後症狀愈趨嚴重，幾乎全身80％都是紅疹及抓痕，經試過傳統藥物、類固醇效果不佳，後來自費用生物製劑打了兩針花掉25萬元就沒錢再治療，如今健保開放有條件給付，並且有跨國實驗收案中，醫師也為他申請，盼能以標靶藥為緩解她的病情。

中山醫學大學附設醫院過敏風濕免疫科主任魏正宗指出，根據報告台灣有20％民眾有過敏體質，而年輕患者更是多達40％，嚴重的異位性皮膚炎是自體免疫過度反應，患者身上經常因搔癢抓到體無完膚，26歲的小榕就是很嚴重的個案，身上頸項、肘窩、膝窩處因經常抓破皮再結痂皮膚摸起來粗糙，全身多達80％體表面積都有傷痕，連臉上都經常出現紅疹和疤痕。

小榕媽媽說：「從小到大到處看醫師、使用偏方、購買昂貴的精油及保健食品都沒改善，自責自己怎麼會讓小榕得到異位性皮膚炎。」

2011年6月小榕經由診所轉介到中山附醫，經由檢驗過敏原﹑接受減敏療法、免疫調節劑治療及自費施打物製劑，病情漸漸獲得控制，但生物製劑昂貴一年費用達50萬元，小榕半年內打了兩針花掉25萬元，就礙於經濟無法繼續。

魏正宗指出，12月1日起健保已有條件給付標靶生物治劑，明年二月也有跨國生物製劑臨床試驗要開始收案，他準備為小榕申請，也公開這項福音，讓更多深受異位性皮膚炎所苦的患者可以有機會接受治療。

(中時 )