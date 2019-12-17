中央銀行標售400億元2年期定存單，得標加權平均利率0.594％，創7個月新低，較11月的0.601％，下滑0.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點），顯示市場資金充沛，且反應全球主要央行降息，未來利率風險低的結果。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,365億元資金進場搶標，投標倍數為3.41倍，約為長期以來的平均倍數水準，得標加權平均利率0.594％，已連續5個月下滑，且低於市場預期的0.595～0.61％區間，

銀行資金調度主管表示，美、歐、日及全球主要央行全面寬鬆不變，美國聯準會（Fed）年終最後一次利決策會議結論，雖釋出明年不再降息，但寬鬆方向不變。市場預料央行19日第四季理監事會議，政策利率將連續14季不調整，重貼現率停留在1.375％，在利率風險偏低下，過剩資金投入定存單，仍是相對穩定收益的選擇，刺激資金進場搶標。

觀察央行對國內經濟成長率預測，明年表現將略低於今年，即延續成長的方向不變，代表貨政策仍將是適度寬鬆不變。銀行資金調度主管指出，除非國際上再爆發意外的重大變數，否則明年央行政策利率可能還是維持不變，適度鬆至年底將為連18凍，創史上最長利率不調整紀錄，也就是說，2年期定存單仍是閒置資金相對有利去處。

央行是在2013年8月開始標售2年期定存單，原標售金額為100億元，主要基於提供銀行過剩資金更多去化工具，有利中短期資金的調節。至2014年8月考量銀行的實際需求，將金額調高一倍至200億元，2015年8月再調高至300億元，2017年8月三度調高為400億元至今。

(工商 )