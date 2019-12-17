「最強古裝新人」湯唯睽違12年回歸電視劇，演出古裝電視劇《大明風華》，17日晚上十點WeTV全網獨播。該劇堪稱2019年末壓軸古裝劇，湯唯在《大明風華》飾演孫若薇將挑戰從16歲演到70多歲、從反賊到孝恭孫皇后，歷經六朝五帝的傳奇一生。網友說，原本看到湯唯演技就夠撩了，但朱亞文和喬振宇兩大男神在劇中與湯唯的情感交流又更讓人按耐不住。

湯唯在《大明風華》演繹明朝孝恭孫皇后傳奇一生。（WeTV提供）

該劇為還原明朝真實樣貌，費時六個月搭建30000平方的棚，主要角色的服裝超過1300套，拍攝地點更是在無錫、橫店、象山、蘇州、內蒙等地多處取景，歷時225天完成拍攝。

湯唯劇中與「行走的荷爾蒙」朱亞文以及「古裝花美男」喬振宇等兩大男神感情線成為亮點，網友說，預告片感覺刀片和糖齊飛，但不管湯唯最後選擇誰，跟朱亞文和喬振宇的互動，都有點甜有點讓人心動，甜喊：「這兩對我都可以。」

朱亞文在《大明風華》與湯唯有對手戲。（WeTV提供）

朱亞文飾演皇太子朱瞻基，面對湯唯飾演的反賊卻一見傾心，直說，「你這樣的女人我頭一次見。」又說，「我是不是著魔了？」更在宮中欲強吻她，霸氣喊：「我聽不到半點真心！」貴為皇太子的他面對湯唯，兩人身份上的懸殊，讓他坦言，身份懸殊在一起不容易，「我許諾了，且是認真的」。劇中喬振宇為了愛情不顧一切，「我今天要帶她走，誰也攔不住！」他被質疑是愛權力還是更愛湯唯多一些，未播先虐。

(中時 )