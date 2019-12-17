樂天職棒隊從善如流，只把Lamigo桃猿改成「樂天桃猿」，捨棄樂天應有的「鷹系列」名稱，主要是樂天要來台灣賺錢，以和為貴，遵從桃園市長鄭文燦的堅持，否則今天的隊名應是「樂天金鷹」。

正當今年桃猿隊完成總軍3連霸，隨即展開遊街活動，桃園市長鄭文燦邀請樂天主管親自來參加，鄭文燦表示，當時的活動市府沒有預演，沒有安排，可是他們看到桃園市民家家戶戶都出來歡呼，這股熱潮讓他們感覺到球隊與城市的結合很緊密。

後來鄭文燦與樂天負責職棒部門的人討論，他跟樂天說，monkeys對桃園是很重要的，所有的宣傳都用桃猿，猿猴的「猿」如果讓它不見了，感情上會很捨不得，很難說明那種失落感，最重要的是樂天看了很有這種感覺。

鄭文燦說，他對樂天表示球隊與桃園真的很密切，樂天原來只有註冊「Rakuten eagles」，本來要用eagles的隊名，後來在最後決策時看到市長堅定要有「桃猿」的意思，才又加註monkeys的隊名。

於是樂天出現2個商標然後進行評估，鄭文燦說，本來是2個商標，當時他想慘了，如果變成eagles就糟了，以後桃園如何與樂天鷹隊結合，桃猿隊有很多歌與訴求都是monkeys。

後來樂天發現桃園市長表達清楚、態度很堅決，所以說服樂天的決定，以尊重市長的想法而把monkeys留下來。鄭文燦指出，其實他很細心說服樂天集團，日本人低調評估各種事情，要會抓他們的文化，不會大張旗鼓去鼓吹，他也是低調去說服他們。

(中時 )