檢警偵辦「假交流、真觀光」案，懷疑統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋經營的「華夏大地」旅行社6家業者，以不實交流證明，讓大陸公務員非法來台觀光，今搜索華夏大地共6家旅行社，約談嫌疑人張瑋妻子王姝茵共13人。王姝茵晚間6時12分被移送至北檢時不發一語。

據了解，由於涉案的人頭協會負責人洪慶淋、多家旅行社都大致坦認犯行，均獲交保，因此預料檢方訊後，王姝茵等人亦可獲得交保。

據了解，檢警搜索的6家旅行社，共引進2000名大陸公務員來台，不乏省級、邊疆縣市的統戰人員。

檢警調查，洪慶淋在新北市新店區玫瑰路住處成立新北市水資源經濟發展協會、台灣農漁業經濟發展協會、新北市醫藥經貿協會大批人頭協會。

洪慶淋被控勾結20多家旅行社，以不實委託書、交流計畫、邀請函，協助大陸公務員以城鄉、宗教等名義「假交流、真觀光」非法來台觀光，協會收取每名大陸人2000元費用，估計自2017年1月至今年6月已逾5000名大陸公務員以此來台觀光。檢警上周搜索約談洪男10人，據悉洪男認罪，諭令洪以25萬元交保。

不過，檢警發現，洪慶男合作的20多家旅行社業者，包括「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社在內。

檢警查出，華夏大地今年6月申請10名大陸人士來台，參訪台南市兩岸交流協會、中華海峽兩岸華夏文化經濟交流協會，但2協會負責人分別為統促黨中央委員林國清、祕書長唐警生，相關行程並由統促黨祕書張陳淑媜接待。

檢警發現，張瑋早在12月初，檢警發動第1波偵查行動前就出境，目前人在國外，檢警已將張瑋列為嫌疑人，將等他返台後再行約談。

(中時 )