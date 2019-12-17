基隆市長林右昌（右）支持輕軌汐止設站並銜接民生汐止線共構規畫。（許家寧攝）

全長19公里的基隆輕軌捷運，目前進入綜合規畫階段，最快2022年動工，新北市府建議在汐止區增設2站，並銜接捷運汐止民生線轉乘共構，基隆市長林右昌17日表示樂觀其成，會提議納入規畫討論，樂見兩市一起推動，讓雙方生活圈更加緊密。

林右昌表示，新北市副市長吳明機16日來到基隆進行合作交流會議，對於市民關切的基隆輕軌捷運進度，新北市府也向交通部鐵道局提出於汐止區大同路一段的好市多（costco）汐止店附近、以及汐止國泰醫院附近增設2站方案。

林右昌指出，基隆跟新北兩市之間，不管是各處局長都有非常好的合作默契與共識，他與侯友宜市長也可以直接透過LINE溝通，聽到新北市的建議，他個人也是蠻高興，這也顯示這條輕軌捷運未來的效益和功能非常值得大家期待。

基隆輕軌捷運現進入「設置基隆─南港輕軌」階段，接下來要進行綜合規畫、環境影響評估，樂見將新北市的建議案納入規畫，相關細節交給專家討論，未來相關規畫及工程介面，需要基隆、新北及鐵道局等單位共同協調整合。

基隆輕軌捷運沿線目前除台鐵現有的基隆至汐科站外，擬設六堵、北五堵、樟樹灣與南港展覽館站及延伸至基隆旅運智慧大樓，共計12站，今年8月30日啟動綜合規劃及環評作業，預計明年中提出報告初稿，經行政院核定後，就可以進入細部設計。

(中時 )