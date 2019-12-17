過溝國小唱跳英文歌曲時，全場氣氛超嗨。（張毓翎攝）

李兆玨（左）教學童製作聖誕樹。（張毓翎攝）

過溝國小二年級學童快速完成聖誕樹作品。（張毓翎攝）

今日課程雖然只有短短40分鐘，但二年甲班的學童都學習地很愉快。（張毓翎攝）

在美國西雅圖擔任工程師的李兆玨和李兆朋兄弟倆，已連續12年，每年會趁一個月左右的假期，到嘉義縣東石鄉及鄰近國中小、教會，藉由互動課程幫助孩子學英文，17日他們到布袋鎮過溝國小教英文，孩子們看到2位許久不見的Lee老師，各個臉上充滿期待興奮的表情。

出生在南投縣中寮鄉的李兆玨（Scott Lee）和李兆朋（Peter Lee），7歲全家移民到美國西雅圖，於2004年參加當地教會英語營隊，並到南投鄉草屯鎮舉辦雙語營，隔了2年，透過東石教會牧師陳文逸的介紹，到了嘉義縣東石鄉辦營隊後，開始漸漸愛上這個台灣西部海岸小城鎮。

從2013年開始，兄弟倆每逢暑假或年底定期返台，開著車子，載著2大箱滿滿、從美國帶來的教材，到嘉義縣沿海附近各個國中小或教會，以活潑、有趣的課程，讓參與的孩子們藉著互動遊戲或英文歌曲唱跳，學習英文及外國文化。

李兆玨認為上帝賦予他的責任是關懷兒童、青年，另外，加上他們對偏鄉教學也一直抱持熱忱，因此，他們兄弟才能不斷地實踐到現在；他說，東石鄉龍崗國小是他們造訪最多年的學校，每年回去教英文時，都能一點一滴慢慢發現學生的變化及成長，覺得非常欣慰。

今日他們到過溝國小除帶領孩子唱跳英文歌曲時，連校內老師也忍不住跟著節奏擺動，聖誕節逼近，兄弟倆也自己準備材料、文具，讓孩子DIY做聖誕樹；校方感動地說，很佩服兄弟倆每年自費，遠渡重洋，致力為嘉義縣偏鄉的孩子，帶來不一樣的「國際教育」機會。

(中時 )