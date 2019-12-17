急診患者等待床位常常一床難求，尤其大型醫院數量稀少，病情相對較輕的重症患者往往等上一周才排得到加護病房。為了提升內科重症病人的加護醫療服務，三軍總醫院將加護病床總數量從120床擴增為137床，可望解決加護病床荒。

為提升重症病人的醫療照護能量，三軍總醫院擴建內科加護病房，今（17）日舉辦擴建第二內科加護中心落成典禮，邀請軍醫局局長陳建同主持。三軍總醫院第二內科加護中心共有30床，第一階段先行完成13床啟用，第二階段擴建17床工程於今日完工落成，加護病床總數量由120床擴增為137床，大幅增加對內科重症病人的加護醫療服務。

軍醫局局長陳建同致詞時表示，過去三總加護病床占床率達九成五以上，常出現床位不敷使用的窘境，三總加護病床與急性一般病床平均比例，與台北其他醫學中心相比較低，本次擴建共投入預算8700萬元，歷經1年10個月籌備興建，終於落成完工，提升重症病人的醫療照護能量。

三總院長蔡建松表示，台北醫療區域分布中，東區較無大型醫院，甚至新北市汐止至基隆市急重症加護病房缺乏，三總位於該區域，不僅新收治的急診患者入加護病房需要排隊，院內患者病情惡化轉加護病房也要等。

蔡建松表示，新落成的加護病房每間皆為單人房，減少交互感染，具有最新的生理監控設備，且每床皆有血液透析功能，對於重症且需要洗腎的病人相當方便，不需要因為洗腎而轉床，降低感染風險。

(中時 )