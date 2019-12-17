自從國民黨總統候選人韓國瑜呼籲支持者蓋民調後，傳統民調準確性進一步受到挑戰，對此台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出，相較傳統民調，動態民調成為全民焦點，而這方面韓國瑜明顯領先蔡英文。

17日中評社刊登了謝明輝標題為「中台灣韓流發威 動態民調韓勝蔡」的文章，文中指出韓國瑜一周以來走訪嘉義、彰化、雲林、台中參加造勢活動，場場爆棚，相對蔡英文雖然也去台中、彰化、南投，但有些支持者等不到蔡英文致詞完就離場，搞到空椅子比人多，場面空蕩，還有老人家不耐久候在散場後抱怨，顯示蔡英文動員來的支持者熱情不足，透露蔡英文在動態民調的落後。

謝明輝在文中進一步指出，在南臺灣部分，綠營原本將罷韓遊行搞成後悔投韓遊行，還邀請館長陳之漢當「我錯了大隊長」，卻適得其反讓陳之漢不滿，導致罷韓出師不利，加上國民黨在同一天要舉辦挺韓大遊行，因為動態民調是韓國瑜強項，卻是蔡英文弱點，導致民進黨立委趙天麟想叫停21日罷韓遊行，免得被比下去，卻也使罷韓氣勢越來越弱。

(中時 )