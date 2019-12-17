星粉快看啊！原本取消在台上市計畫的三星可折疊螢幕手機Galaxy Fold，宣布捲土重來，即將在台灣推出了！Galaxy Fold開創新局的外型規格，還具備封面螢幕與7.3吋的超大摺疊螢幕。合起時，能在行動中單手操控；展開時，又能享受沈浸式體驗與終極生產力。為協助使用者感受新型態行動裝置的巧思，三星特別整理出Galaxy Fold使用指南，讓使用者從開箱的那一刻起，沉浸在該裝置的創新使用體驗。

1.開箱體驗

Galaxy Fold的質感包裝，百分百採用環保材質。該裝置展開平放於盒內，等待著折疊初體驗。不過，在動手操作產品之前，務必先詳讀隨附的產品使用說明。這些資料介紹Galaxy Fold的創新折疊體驗，概述如何讓該裝置的突破性雙螢幕，發揮完整的威力。

Galaxy Fold開箱體驗。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

2.掌握新機

Galaxy Fold採用人體工學設計，摺疊後可單手操作，寬度比傳統智慧型手機窄 (寬62.8mm，長160.9mm)。裝置的前後左右四側，採用完全對稱的體積與設計，無論折疊或展開，都能帶來最佳的抓握感。

為提升操作便利性，音量鍵、電源鍵、指紋辨識感應器，一字排開位於機身右側。用戶可以根據自己的使用習慣，客製化按鍵的對應動作－根據出廠預設值，按壓電源鍵二次可啟動相機，長按電源鍵可啟動Bixby。用戶可以變更這些設定，用以開啟常用的應用程式(設定>進階功能> Bixby)。此外，在指紋解鎖方面，更可註冊多達四個手指或大拇指的指紋，不論慣用右手或左手，都能輕鬆從任何角度解鎖手機。

一機雙螢幕的優點之一，即是可以為封面螢幕和主螢幕，依個人需求設定不同的首頁，如此，單手操作時最為實用、且支援多視窗操作的應用程式，不論在開啟或合上手機時，都能觸手可及。螢幕導覽列的位置，能設在展開螢幕的中間、左側或右側，打造個性化的使用體驗(設定>顯示>導覽列>調整)。

Galaxy Fold雙螢幕，掌握方式大不同。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

3.學習無縫切換

依據個人需要和使用習慣，完成Galaxy Fold的用戶設定之後，就可以開始享受獨樹一格的使用體驗，在封面螢幕和主螢幕之間，無縫切換應用程式和內容。

App Continuity是專為Galaxy Fold開發的全新UX，當在封面螢幕上查看電子郵件通知，接下來開啟主螢幕時，畫面將出現大鍵盤，方便打字回覆信件，這是雙向的螢幕切換設計。若在封面螢幕上閱讀電子書或電子郵件，一旦開啟手機，則原先呈現在封面螢幕上的內容，隨即切換到寬廣的大螢幕上，可繼續往下閱讀。同樣的，用戶可以透過寬大的主螢幕，仔細查看導航程式以確定方向，接著合起手機讓路線圖無縫切換至封面螢幕，方便邊走邊參考（設定>顯示>在封面螢幕繼續使用應用程式）。

學習Galaxy Fold的無縫切換。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

4.輕鬆駕馭多功能相機

在拍照功能方面，Galaxy Fold共搭載六顆鏡頭，遍及正面、背面和主螢幕。封面螢幕上的前置相機，是快速自拍的選擇，欲拍攝具紀念意義的團體照時，便可出動主螢幕上的雙鏡頭，透過自拍模式的即時景深預覽，捕捉眼前所見畫面。

此外，利用Galaxy Fold後置三鏡頭拍照時，因為有大螢幕作為取景器，使用者可以盡情享受沈浸式攝影體驗。不論怎麼拿，都能輕鬆拍，Galaxy Fold快門鍵會隨著直向或橫向取景，自動移至最佳的操作位置，甚至能將懸浮快門拖放至任何位置。

駕馭Galaxy Fold多功能相機。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

5.讓沈浸式螢幕發揮威力

Galaxy Fold的大尺寸主螢幕，將觀賞體驗提升到全新境界，不過，尺寸並非造就劇院級視聽享受的唯一功臣。Galaxy Fold搭載Dynamic AMOLED螢幕，支援HDR10+色彩和動態色調映射技術，呈現絕佳的對比度。此外，Galaxy Fold螢幕獲得TÜV Rheinland的視覺舒適認證，能大幅減少藍光的有害效應，但絲毫不犧牲畫質表現，讓使用者盡情沈浸於個人最喜愛的內容和遊戲。

為獲得更身歷其境的視聽體驗，也可以將最上方的通知面板向下拉出，啟動杜比環繞音效(Dolby Atmos)功能；在雙平衡立體聲喇叭的加持下，Galaxy Fold帶來AKG專業調校的清脆音質。

體驗Galaxy Fold沈浸式螢幕。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

6.多工達人

經常在不同的應用程式之間來回切換，一心多用已成為忙碌現代人的日常。Galaxy Fold所搭載的Multi-Active Window功能，是首見於智慧型手機的創新技術，讓使用者在單一螢幕上，同時執行多個應用程式，享受高效率的多工處理。

從主螢幕的最右側向左滑動，即可進入Multi Window Tray，這裡將列出用戶最近使用的應用程式，並設有一個View All按鈕，按下即可查看支援多工視窗的所有應用程式。同時也可以在Tray (設定>進階功能>Multi window tray)客製最常用的應用程式。接下來，用戶可將三個應用程式，拖放到屬意的螢幕位置和順序，按住各視窗頂部的標頭，即可調整視窗的大小，進一步客製使用體驗。

對忙碌的使用者來說，這樣的筆電級多工處理體驗，還不僅止於此。除了可開啟三個多工視窗之外，Galaxy Fold最多還可支援五個懸浮視窗，這表示在需要日理萬機的忙碌日子裡，可以同時開啟八個應用程式。開啟Multi Window Tray之後，將所需的應用程式拖放至螢幕中央，即可使用。這些懸浮視窗還能透明化，不阻礙後方Multi-Active Window的使用。

靠著Galaxy Fold成為多工達人。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

7.生產效率大晉級

Galaxy Fold具有Dual Messenger功能，表示可以借助Galaxy Fold的多工處理功能，為工作與個人通訊開立不同的視窗，實現公私分明的管理。進行多工處理時，可以為新視窗客製化通知，這表示一旦螢幕最上方出現圖示通知時，可以輕鬆、快速地將它向下拖曳至Multi-Active Window上進行回覆，完全不干擾其他視窗的活動（設定>進階功能>彈出視窗智慧檢視）。得益於Galaxy Fold的表現，包括帶來更強運算力的新世代AP晶片組與12GB RAM，確保使用者在需要時，能維持絕佳的多工表現。

靠著Galaxy Fold提升生產力。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

推測三星有機會趕在2019年底之前公布Galaxy Fold在台上市細節。有興趣的你，千萬要把握機會，因為能入手Galaxy Fold的機會可能相當稀少。

(中時電子報)