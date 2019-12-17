國立故宮博物院今（17）日宣布，「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」正式開幕，首度攜手法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館、捷克慕夏基金會及HTC VIVE ART，打造國內首創的重量級VR藝術大展！

故宮吳密察院長同時發表數位南院的出發宣言，預告故宮南院明年將力拼數位展間，精選展出故宮精采的新媒體作品，為民眾帶來更豐富的娛樂感官享受！

「故宮南院當然不是蚊子館！」故宮吳密察院長表示，經過將近一年的努力，12月7日南院參觀人數正式突破百萬人次，終止連年下滑趨勢，成功衝出高人氣。這次也相當榮幸與法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館等世界頂尖博物館攜手合作，以「故宮南院奇幻嘉年華特展」作為數位南院的出發宣言。

故宮表示，展覽規劃「璀璨光河」、「故宮啟航」、「羅浮宮驛站」、「美學世界」四大展區。首先映入眼簾的是「璀璨光河」，以動態投影打造如夢似幻的光影隧道，揭開數位幻境的時空光河。「故宮啟航」展出《龍藏經：浮影幻化互動劇場》，取材自故宮典藏《清康熙 內府泥金寫本藏文龍藏經》，以沉浸劇場演繹故宮藏傳佛教經典。另有《自敘帖VR》、《清明上河圖VR》，邀請玩家親歷狂草名僧懷素筆下疾風勁雨的筆墨世界，或重返故宮繪畫名品《清明上河圖》，感受汴京繁華與市井百態。

此外，不能錯過的必看亮點還有「羅浮宮驛站」，故宮表示，全球唯一與羅浮宮同步展出《蒙娜麗莎：越界視野》VR作品，讓觀眾在VR世界與蒙娜麗莎親密接觸，揭開那抹讓眾人傾倒幾世紀的神秘微笑。最後是「美學世界」壓軸登場，不僅集結展出法國橘園美術館、英國泰特現代藝術館、德國舊國家美術館VR展件，更推出捷克慕夏基金會最新VR力作《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》全球首展，讓觀眾跨越框架、親臨戰爭現場，一窺慕夏筆下斯拉夫民族史詩與歷史瞬間。

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