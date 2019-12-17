力麗（1444）、力鵬（1447）副總陳漢卿17日在法說會上指出，國內紡纖產業面臨東南亞快速擴充，國內訂單流失、大陸化纖增產，產品價格受壓抑等五大劣勢。力麗集團將透過研發環保節能、機功能等新產品；汰舊換新生產設備，提升產效；加速印尼新廠一貫化生產等策略，來增加市場競爭力。

今年前三季，力麗稅後淨利3.59億元，年衰退19.1％；力麗指出，主要是受到印尼力寶龍廠的折舊攤提，今年攤提約1億元台幣。

陳漢卿指出，預估最快到今年第四季，印尼力寶龍廠就可達到損益兩平，2020年不會再成為營運的包袱。

對於未來的營運前景，陳漢卿認為，國內紡織產業已有環保可回收，綠能製造，智慧管理等技術可獲品牌認同；少量多樣，快速交貨；國內研發，統籌接單，海外製造，一條龍服務；異業結盟，協同開發，同業合作，相互支援；上游原料供過需求，有助於下游聚合紡絲降低成本等優勢。

不過，隨著近年來大環境的改變，力麗指出，國內紡纖產業目前的產業環境，受到東南亞快速擴充，國內大單流失，織廠稼動率持續降低；中美貿易談判不確定因素多，影響全球經濟向下；近兩年，大陸化纖上游原料PX、PTA、CPL等急速增產，下游加工產品售價受到壓抑；化纖作業技術，管理人才年齡老化；面臨更多高關稅及反傾銷地區等因素，居於劣勢，挑戰較多。

對此環境的變化，力麗指出，集團將繼續研發環保節能、機功能等新產品，汰舊換新生產設備，如新購New Pin Type及細丹尼Nylon DTY專用機，來降低生產成本、提升生產效率。建立印尼假撚生產工廠，擴大生產線就地供應，紗、織、染一貫化，並尋求於印尼廠跨業合作。也會與終端品牌直接合作，提升高值化產品毛利率，並充分利用政府輔導資源，爭取科專研發等策略來因應。

力麗預期，在經過產品結構調整、生產效率提升、一條龍產線的整合、印尼廠的在地合作，創新產品的推出下，營運仍可維持穩增長的格局。

(工商 )