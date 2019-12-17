德國社會民主黨（SPD）即將決定是否採納一項可能禁止中國電訊設備商華為參與該國5G服務的提議，中國外交部發言人耿爽17日在例行記者會上表示，德方對提高自身網絡安全標準存在關切完全可以理解，但安全關切應該建立在事實基礎上，並保持在理性和合理的範圍內，不應成為推行保護主義的藉口，更不應把正常的經貿合作泛政治化或意識形態化。

耿爽指出，注意到近期德國國內關於華為5G問題的討論，德方一些黨派和人士企圖以政治手段將中國企業排除在外的錯誤傾向令人擔憂，這與德國一貫倡導的開放包容、公平競爭和市場經濟精神背道而馳，將損害德國自身利益和國際聲譽。

他強調，中國政府從未支持任何中國企業從事損害他國正當安全利益的活動，更沒有任何法律要求企業安裝後門或收集外國情報。開放是相互的，中國將繼續對包括歐洲企業在內的各國電訊企業參與中國5G市場合作保持開放，希望其他國家同樣能為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

(工商 )