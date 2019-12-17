全球品牌服飾NIKE、LULULEMON、ADIDAS上一季業績大好，國內主要供應鏈廠明年業績添薪火，儒鴻（1476）、遠東新（1402）、利勤（4426）、廣越（4438）等相關廠商，明年訂單增加，加上各家都有新產能陸續開出，預期，2020年的業績仍可保持成長。

儒鴻的營收中約有7～8％來自Lululemon；儒鴻指出，Lululemon今年接單成長20％，明年仍可望維持二成力道。

Nike是儒鴻大客戶，今年訂單成長10％；預期明年也有2位數增加。

為滿足客戶需求，在今年的10月，儒鴻已宣布，未來三年，將分三階段在印尼啟動建廠計畫，包括兩個階段的成衣擴產，每階段各60條線；第三階段則為織布擴產，月產能為100萬公斤。預期，2020年，部分產能就可貢獻營收。

NIKE近年來對環保材質的紡纖原料需求增加，遠東新一直是主要的供應商；為應付訂單，遠東新已積極擴建Recycled PET新產能，以滿足NIKE等品牌客戶需求。

市場指出，遠東新越南一貫廠的產能，明年會有大幅度的增加，這對2020年遠東新營運的成長，會有絕對的助力。

NIKE主要針織網布供應商之一的利勤，在NIKE銷售重回高峰下，利勤今年營運已逐漸從谷底攀升。累計今年前三季的獲利3.35億元，年增36.6％。在訂單量增加下，預期2020年也可保持成長軌道。

主力客戶Adidas、Nike今年訂單都有成長，是廣越今年每月營收都創同期新高的原因之一；廣越指出，根據手中接單及訂單能見度來看，NIKE明年的訂單量預期有5～10％的成長。ADIDAS成長的幅度會大些，估，會有2～3成的增加空間。

對明年營運成長樂觀，廣越指出，主力客戶，尤其是Adidas、Nike、UA及NB等全球領先的運動品牌，將成為明年成長之主力動能。

(工商 )