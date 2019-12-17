37歲的張雁名單身好一段時間，月底要前往洛杉磯參加弟弟的婚禮，已有穩定交往對象的妹妹也常住洛杉磯，弟弟和妹妹都關心問他有要帶另一半同行嗎，聽到他說「沒有」，妹妹忍不住念他：「你都幾歲了！什麼時候才要結婚？小哥都要結婚了，你要孤單到老噢？我們在國外無法照顧你喔！」平常都窩在家當宅男的他無奈笑說，只好趁參加婚禮看是否有豔遇了！

好友劉倩妏爆料他手機相簿打開，裡頭全是各式各樣的猛男照，「連化妝師不小心看到他手機，都懷疑他是不是轉性變成gay？」張雁名一聽也笑著自嘲，如果哪天手機掉了，被解鎖打開，撿到的人應該也會以為他是男同志。他說自己現在對於男體的興趣確實大過女生，不過主要原因是熱衷健身重訓的他，不斷在追求更高目標，身材達標到一定程度後，就會看看其他肌肉猛男照，檢視自己還有哪裡不足，需要再繼續精進！

張雁名現在對談戀愛戒慎恐懼。（伊林娛樂提供）

他坦言現在要交女朋友很戒慎恐懼，平常除了健身幾乎都宅在家，小他12歲、曾在客台《烏陰天的好日子》演他妹妹的劉倩妏也覺得他的生活形態太像老人，常會勸他要多出去走走，才會有豔遇和好姻緣，但也忍不住提醒他：「可以先把酒量練好嗎？」

原來，張雁名日前到韓國找朋友，朋友的韓國女性朋友對他一見鍾情，不斷示好。不料，他在當晚的第一攤晚餐時，才喝一杯就已醉了，到了酒吧續攤時，又喝了一小杯，竟直接醉倒在吧台上睡了1小時，叫也叫不醒，原本對他很有好感的韓國女生很驚訝地對他朋友說「你的台灣朋友怎麼那麼弱！好無趣喔」，一段原本可能有發展的異國情緣，就這樣沒了下文。

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(中時 )